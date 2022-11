Presentata da 'Diano Domani' interrogazione su manifestazioni: “Contrari al Windfestival, evento per pochi non utile alla città”

Il gruppo consigliare ‘Diano Domani’, in vista del prossimo consiglio comunale, ha presentato, tra le altre, un’interrogazione sulle manifestazioni turistiche che, soprattutto nel periodo estivo, sono state organizzate a Diano Marina.



“L’occasione - dicono i consiglieri di Diano Domani Francesco Parrella e Micaela Cavalleri -, oltre ad alcuni accertamenti sulla spesa complessiva sostenuta, sulla necessità di lavorare per elevare l’offerta qualitativa di alcuni eventi e per incrementare gli aspetti organizzativi, anche per avere chiarimenti su un evento non patrocinato ma che ha comportato, in piazza Papa Giovanni XXIII, il divieto di sosta e la cessione di un’ampia zona di suolo pubblico. Si tratta del Windfestival, la manifestazione che fin dal primo anno dell’Amministrazione Chiappori/Za/Bregolin (2011) viene organizzata nelle zone di arenile in concessione alla Gm Spa (Surace)”.

“Siamo contrari – continuano Parella e Cavalleri - a continuare ad investire ingenti somme ed a fornire numerosi benefit ad una sola associazione sportiva per l’organizzazione di un evento che, in tema di convenienza per il tessuto commerciale e ricettivo cittadino, non porta nulla. Vogliamo vederci chiaro sulle spese sostenute quali contribuzione per la citata associazione a cui, peraltro, nella stagione estiva 2021 era stata anche concessa la gestione del tratto di spiaggia libera ‘ex Camandone’. Nulla di personale – chiariscono e concludono Parrella e Cavalleri -, ma crediamo che i cittadini, tanti dei quali sono coinvolti ed iscritti nelle altre numerose associazioni culturali e sportive dianesi, meritino di conoscere dall’Amministrazione i motivi per cui alcuni faticano a sopravvivere mentre altri sono abitualmente beneficiari di sostanziosi contribuzioni pubbliche senza che vi siano riscontri oggettivamente favorevoli per la città”.