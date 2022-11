Pieve di Teco: nomina nuovo Presidente RSA Borelli, ‘Pieve Bene Comune’ chiede lumi al sindaco

“A distanza di appena un mese dal rinnovo degli amministratori della Casa di Riposo Sen. Borelli siamo chiamati nuovamente in Consiglio comunale per procedere alla nomina di un nuovo Presidente della Casa di Riposo, avendo l’Avvocato Alberto Bellotti in carica, rassegnato le dimissioni. Abbiamo ripetutamente detto al Sindaco che i consiglieri devono essere messi nelle condizioni di accedere agli atti. Noi capiamo l’urgenza ma ancora questa volta la convocazione è arrivata Venerdì scorso per la seduta di lunedì 14, con scarsa possibilità di accedere agli uffici comunali perché sabato e domenica chiusi”. A dirlo sono i consiglieri di Pieve Bene Comune Renzo Brunengo, Alessandro Belmonti, Camilla Molinari.

“Riteniamo importante – continuano - che il Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo sia pienamente operativo. Sul tavolo diverse questioni da noi già sollevate che non possono prescindere da una valutazione complessiva. Lo abbiamo fatto con una lettera al Sindaco il 5 di ottobre e con una petizione pubblica, firmata da centinaia di cittadini, che chiedono l’apertura del nuovo asilo, ma che non hanno avuto alcuna risposta. È assurdo e potrebbe comportare gravi responsabilità avere concesso gratis all’ASL gli spazi già ristrutturati del nuovo asilo nido, essendo quello vecchio assolutamente inadeguato. Oltre a tutto con il fatto che per contro all’ASL vengono pagati circa 25.000 Euro all’anno per l’affitto dei locali della RSA gestita dalla Casa di Riposo. Come è possibile ed è legittimo tutto questo?”.