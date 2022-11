Incendio alla Marr di Taggia, Confesercenti: "Esprimiamo la nostra seria preoccupazione è allarme"

“Esprimiamo la nostra seria preoccupazione è allarme per l’ulteriore incendio che ha colpito in queste ore una importante attività economica della nostra provincia”. Ad intervenire è Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti, che continua: “Non si conoscono ancora le cause di questo accadimento ma è evidente che oltre ad esprimere la nostra vicinanza con l’impresa colpita, non possiamo nascondere un forte disagio, un senso di ansia, un allarme sociale.

Queste immagini fanno ritornare in mente tristi periodi del passato dove il fuoco ha rappresentato violenza, sopraffazione, intimidazione e azioni della criminalità organizzata ed un’offensiva delle famiglie mafiose locali. Siamo fiduciosi nell’operato delle forze dell’ordine e per questo ci rivolgiamo a chi può aver visto qualcosa di utile di collaborare immediatamente e non aver dubbi o timori. Non possiamo consentire di ricadere - conclude Scibilia - nella morsa della illegalità, del terrore, della paura”.