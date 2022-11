Taggia: le fiamme distruggono mezzi e capannone della ‘Marr’, per l’azienda è il secondo incendio in quattro anni (foto e video)

Le immagini da via Periane a Taggia

Due incendi nel giro di quattro anni. L’azienda ‘Marr’ di Taggia, distributore di alimenti noto in tutta la provincia, è stata nuovamente vittima delle fiamme la notte scorsa in un incendio fotocopia di quanto accaduto nella stessa sede il 30 settembre del 2018.

Anche in quel caso era una domenica e anche in quel caso andarono distrutti i mezzi e fu danneggiata la sede. Questa volta la violenza delle fiamme sembra però essere maggiore tanto che le squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da tutta la provincia e anche da Albenga sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento anche per tutta la mattina.

Del caso si stanno occupando i Carabinieri che seguono ogni pista possibile. Presente sul posto anche il tenente colonnello Pierluigi Giglio. Non si esclude, ovviamente, l’ipotesi dell’attentato.

Con l’incendio della ‘Marr’ ritorna in zona l’incubo delle fiamme dopo il rogo che ha colpito di recente la ‘Ciesse Flowers’ e, qualche mese fa, la ‘Mochen’ di Bussana.