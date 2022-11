Riva Ligure dà l’ultimo saluto a Leonardo Franza, vittima dell’esplosione nell’appartamento di Molini di Triora

La comunità di Riva Ligure si è stretta questo pomeriggio attorno alla famiglia e agli amici di Leonardo Franza, morto a soli 20 anni nella tragica esplosione nell’appartamento di Molini di Triora lo scorso 31 ottobre.



Fuori dalla parrocchia l’appuntamento per dare l’ultimo saluto a Leonardo, eroico fino all’ultimo nel tentativo di salvare una delle ragazze presenti al momento dello scoppio, svenuta all’interno dell’appartamento. Una giornata in spensieratezza finita in tragedia per una fuga di gas che ha letteralmente distrutto l’abitazione nella quale si trovavano i sei giovani, due ragazze e quattro ragazzi. Due di loro non hanno riportato serie conseguenze, mentre gli altri tre sono ancora ricoverati a Genova in gravi condizioni.

Davanti alla chiesa tutta Riva Ligure gli ha reso omaggio con firme e dediche sulla bara bianca, striscioni, palloncini, musica, fumogeni giallo-blu. Una grande dimostrazione di amore per un ragazzo volato via troppo presto.

Nei giorni successivi al tragico episodio amici e i conoscenti di Leonardo si sono subito attivati in sui nome per due raccolte fondi in favore delle famiglie dei feriti, una su GoFundMe (LINK), l’altra al bar Metropolitan Cafè di Riva Ligure.