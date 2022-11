Incendio alla 'Marr' di Taggia, il sindaco Conio: “C'è grande timore, sono preoccupato”

“C’è grande timore e sono preoccupato, il ripetersi di avvenimenti di questo tipo incute una riflessione. Faccio un appello alle forze dell’ordine che ancor di più si adoperino per tutelare i nostri territori da quello che appare un pericolo per le nostre attività”.



Con queste parole il sindaco di Taggia Mario Conio commenta quanto accaduto la scorsa notte alla 'Marr' di Taggia, azienda distrutta da un incendio che, stando alle prime informazioni sommarie, pare poter essere di origine dolosa. Anche se, per il momento, dalle forze dell'ordine non trapelano informazioni ufficiali in merito.

“Cari concittadini, purtroppo questa notte si è verificato un terribile incendio presso un’attività produttiva nell’abitato di Levà - ha scritto il primo cittadino sui social - l’incendio è in corso di controllo ma sarà necessario ancora del tempo per domarlo completamente. Per tale ragione invito gli abitanti delle aree adiacenti all’incendio ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare a mantenere le finestre chiuse per la giornata odierna”.