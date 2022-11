Cipressa: ciclista cade su un sentiero nella zona di Lingueglietta, soccorso da 118 e Vigili del Fuoco (foto)

Mobilitazione di soccorsi nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Ligueglietta, territorio comunale di Cipressa.

Un ciclista è caduto a terra e ha avuto bisogno dell'intervento di 118 e Vigili del Fuoco per essere trasportato in ospedale a Sanremo. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.

In un primo momento era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso che, però, è stato successivamente deviato su un altro intervento nell'entroterra per soccorrere un cacciatore ferito.