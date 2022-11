Sanremo: conclusa con successo l’esperienza in libreria degli alunni della scuola primaria A. Rubino

Questa mattina è terminata con successo l’esperienza in libreria compiuta dai bambini messaggeri della scuola primaria A. Rubino di Sanremo.

"Si sono 'messi in gioco' con entusiasmo - spiegano dalla scuola - bambine e bambini delle varie classi, che si sono divertiti sia a cercare i libri da proporre ai clienti, sia nel ruolo di promotori dell’iniziativa, volta ad arricchire la biblioteca scolastica. Chi ha partecipato quest’anno si è già prenotato per il prossimo: segno che la loro esperienza è stata molto positiva!

Per concludere l’esperienza, ritornando in biblioteca, ricordiamo le cinque leggi fondamentali di Shiyali Ramamrita Ranganathan, uno dei più grandi bibliotecari del ventesimo secolo:

1: I libri sono fatti per essere usati.

2: Ad ogni lettore il suo libro.

3: Ad ogni libro il suo lettore

4: Non far perdere tempo al lettore

5: La biblioteca è un organismo che cresce".