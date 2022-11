Intrighi, inchieste giudiziarie e problemi diplomatici nell'ultima stagione del Sultano ottomano Maometto VI a Sanremo

In precedenti occasioni ho ricordato come la fine e lo smembramento dell'impero ottomano abbiano trovato alla Conferenza di Sanremo dell'aprile 1920 la loro ufficiale sanzione, dopo la sconfitta del Sultanato nella prima guerra mondiale. I vincitori non volevano solo la sconfitta di quello che era stato chiamato nel XIX secolo il "grande malato d'Europa". Nel febbraio del 1919 gli alleati pensavano, infatti, di creare in quell'area tutte realtà nelle quali ci fosse una maggioranza cristiana come la Grande Grecia, lo Stato armeno, un'Assiria Cristiana e persino una non ben definita Repubblica del Ponto, destinata a raccogliere le popolazioni del Mar Nero, senza dimenticare il progetto dei due Stati mancanti nella regione come il Kurdistan e la Palestina con le due varianti araba ed ebraica. A Sanremo si posero le premesse di tali rivolgimenti, anche se non tutto si realizzò in quella sede e venne diluito nei successivi appuntamenti diplomatici che coinvolsero anche la questione degli Stretti, recuperando il ruolo della Turchia kemalista. In pratica nella Conferenza di Sanremo si reinventò il Medio Oriente nel suo complesso.

Per ironia della Storia l'ultimo Sultano e centesimo Califfo dell'Islam, Maometto VI, deposto nel 1922, finirà amaramente i suoi giorni proprio nella Città dei Fiori, dove giunse il 12 novembre 1923, e tale ultima parabola sarà segnata da rassegnazione e vergogna, nonostante l'esistenza riservata condotta da Maometto in Riviera. Nessuno, del resto, pianse sul suo triste destino, neppure quella nuova Turchia laica che non aveva tempo di versare lacrime sulla grandezza del passato (un passato che sembra rimpiangere, invece, paradossalmente, la Turchia di oggi che sogna improbabili ritorni agli antichi splendori del Sultanato). Persino le conclusive ed infelici giornate a Sanremo del rampollo di quella che un tempo veniva definita la Sublime Porta furono macchiate da un tragico fatto di sangue: evento registratosi in seno alla corte dell'ormai ex Sultano poco prima del suo decesso, quando il bizzarro seguito imperiale soggiornava ancora a Villa Novel ed era in procinto di trasferirsi a Villa Magnolie. Fuggito dalla madre patria grazie agli inglesi (dei quali peraltro non si fidava, essendo stati avversari degli ottomani durante il primo conflitto mondiale), dopo la presa del potere in Turchia da parte di Ataturk e i suoi, e determinato a rifugiarsi prima a Malta o in Svizzera, Maometto VI, si stabilì a Sanremo, dove in realtà gli stessi inglesi lo indirizzarono.

Sanremo, che già da tempo era nota nel mondo per un luogo cortigiano e di svago, oltre che di qualità terapeutiche, parve donare benessere e serenità all'illustre personaggio. A Sanremo egli fu accolto da un principe egiziano, che da tempo era ospite della Riviera, e dal Console inglese. Più tardi Maometto incontrerà a Roma anche il Re d'Italia Vittorio Emanuele III in occasione della inaugurazione del monumento della Vittoria. A fare compagnia a Sanremo al Sultano giungeranno presto anche altri ex regnanti di Persia, oltre ad una principessa, dopo la rimozione della dinastia dello Scià nel suo Paese da parte dei costituzionalisti. Per tornare alla violenta lite, avvenuta la notte del 23 marzo 1924, tra l'aiutante di campo del Sultano, colonnello Zekeria Bey Zeka, ed altro dignitario di quella che Maometto VI chiamava il suo "nido", quest'ultimo, il medico del sovrano Rachid Pascià, avrebbe trovato la peggio, perdendo la vita. L'episodio ebbe larga eco non solo sulla stampa locale e fu oggetto di interesse immediato da parte dell'autorità giudiziaria di Sanremo, che più avanti spiccherà mandato di cattura per il presunto colpevole, disponendo il piantonamento della villa Nobel. La circostanza apparve invero piuttosto misteriosa (dal momento che si parlò anche di suicidio del medico) e contribuì a rendere decisamente fosca l'atmosfera dell'esilio del monarca, già alle prese con le crescenti richieste dei creditori, ai quali si aggiungeranno in ultimo pure i fornitori del sarcofago del Sultano.

La notizia della morte del dignitario, riportata all'esterno da personale della villa, aveva gettato infatti una luce sinistra su tutti i componenti della corte. Le indagini sulla tragica vicenda di cronaca nera proseguirono anche dopo l'avvenuto passaggio a Villa Magnolie e dopo la data della scomparsa di Maometto VI e della sua partenza da Sanremo. Analogamente la stessa fine del Sultano risultò piuttosto inspiegabile, perché attribuita ad un cibo forse avariato o mal digerito. Per liberarsi della salma il governo italiano di allora, abbastanza imbarazzato anche a causa delle vibrate proteste dei creditori, ricorse comunque ad un sottile stratagemma per risolvere il problema, data l'aperta ritrosia degli altri governi europei ad accogliere i resti del Sultano. Il cimitero di Sanremo non poteva, tra l'altro, accogliere le spoglie di Maometto VI, non essendo lecito seppellire defunti di religione non cattolica in luogo ad essa sacro. Nessuno in Europa intendeva poi mischiarsi con gli eredi del Sultanato per non disturbare i rapporti con il nuovo regime laico turco. Mussolini però non ricevette in cambio alcun beneficio politico e territoriale dagli inglesi per l'ardita soluzione escogitata con la partenza verso il Medio Oriente del feretro. Sta di fatto che il convoglio, partito in sordina da Sanremo nel giugno 1926, ricomparve a Beirut, come ricordato in altra occasione, e di lì avviato a Damasco per la definitiva sepoltura del personaggio, a seguito della autorizzazione concessa dalla Francia, competente per la zona. Circostanza questa riferita in dettaglio dalla Sottoprefettura di Sanremo in una sua specifica nota. Sempre nel giugno dello stesso anno i carabinieri traevano in arresto il colonnello Zekeria Bey Zeka con l'accusa di omicidio di Rachid Pascià.

Nel mese di dicembre la Regia Sottoprefettura di Sanremo (che riferiva puntualmente alla Prefettura di Imperia sugli sviluppi) chiedeva sullo spinosa questione all'Autorità giudiziaria di Sanremo di disporre ogni utile intervento al fine di definire nella maniera più opportuna la posizione dell'ex aiutante di campo di Maometto VI, del resto ancora avvolta dall'incertezza: e ciò per consentire all'imputato di trasferirsi rapidamente altrove, considerato che lo stesso era stato raggiunto anche da una denuncia per truffa presentata dai creditori del defunto Sultano. La presenza di Zekeria Bey Zeka costituiva, in realtà motivo, di disturbo e di fastidio per le stesse implicazioni internazionali connesse alla presenza a Sanremo del Sultanato e del suo seguito. Per questa medesima ragione l'Autorità e di di p.s. di Sanremo non mancava di sollecitare i creditori a porre fine alle loro pretese, di fatto ormai impraticabili, non rinunciando a pressioni e minacce di sanzioni nei loro confronti per distoglierli dai loro propositi.

I famigliari superstiti di Maometto VI, rappresentati da Abdul Majole, successore del sovrano turco, si erano rivolti, dal canto loro, persino alla Real Casa d'Italia per chiedere tempo, promettendo che avrebbero cercato in qualche modo di raccogliere le somme sufficienti per ripianare i debiti e chiudere il caso e tutte le relative pendenze. Evidente era certamente la preoccupazione del nuovo governo italiano di Mussolini di rimuovere al più presto dall'attenzione generale questa pagina imbarazzante che da Sanremo rischiava di comprometterne le relazioni esterne e la reputazione. Terminava così, con tali incresciose e sconcertanti vicende, la storia del Sultanato e con essa quella di un impero che durava dal lontano 1299.

