Pallanuoto, esordio casalingo per la Rari Nantes Imperia: oggi alle 17 alla 'Cascione', sfida contro Chiavari

Rari Nantes Imperia all'esordio casalingo e chiamata al riscatto dopo il ko di Torino. Oggi i giallorossi, allenati da Enrico Gerbò, scenderanno in acqua alla piscina 'Cascione' alle ore 17 e sfideranno il Chiavari Nuoto.

Partita che sulla carta si preannuncia equilibrata dato che i padroni di casa dovrebbero recuperare gli esperti Davide Cesini e Filippo Corio nei ruoli da centrovasca e centroboa, rispettivamente. A loro il compito di fare da chioccia ad un gruppo giovane e che ha necessità di minutaggio per crescere: Cesini, nativo di Ancona, ha militato in Serie A1 per diverse stagioni mentre Corio, imperiese doc, in carriera è arrivato fino alla EuroCup andando anche a segno.

Entrambi facevano parte della formazione che, nello scorso campionato, ha raggiunto la salvezza dopo le spettacolari finali play-out di luglio. A Torino, lo scorso week-end, i gradi da capitano sono spettati a Filippo Taramasco, alla guida di un gruppo che annoverava cinque esordienti in prima squadra e contemporaneamente in Serie A2. Schiacciato nella morsa di un Torino'81 che mira a vincere il girone Nord.

Al di là del punteggio finale, la prestazione ha dato indicazioni confortanti all' allenatore Enrico Gerbò ed auspica di ritrovarli nell'incontro odierno. Sarà sfida tra portieri: tra i pali giallorossi c'è Stefano Grossi che, nella sua carriera giovanile, ha avuto una parentesi lontano dalla porta segnando una rete in A2 proprio al Chiavari. A difesa dei levantini invece Federico Merano, protagonista nella Rari fino a pochi mesi fa.

La direzione dell'incontro di oggi spetterà ad Alessandro Cavallini e Massimiliano Sponza. La partita sarà trasmessa in diretta su Facebook 'Rari Nantes Imperia - Pagina Sportiva'.