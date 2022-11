Calcio, Seconda Categoria: i convocati dell'Argentina Arma per il match contro il Riva Ligure

La quarta giornata del campionato di Seconda Categoria vede l'Argentina Arma ospitare il Riva Ligure.

L'incontro si disputerà quest'oggi alle 18.30 al campo sportivo "Colombera" di Santo Stefano al Mare.



La formazione di Arma di Taggia, guidata da mister Prunecchi, arriva a questo incontro reduce dalla bella vittoria esterna con il Cisano Calcio (1-3) il quale ha permesso alla compagine rossonera di conquistare la prima posizione, in coabitazione con la Carlin's Boys, con sette punti.

Gli ospiti odierni di Riva Ligure sono invece reduci dal pareggio casalingo con il Legino sq. B (2-2) e nella classifica generale occupano la quinta posizione con quattro punti.



Per l'incontro in programma mister Prunecchi ha diramato le seguenti convocazioni:

Ventrice, Ceste, Conrieri, Ambesi, Calvini, Fici, Raguseo, Rotella, Grandi S., Ciaramitaro, Tarantola, Crespi L., Crespi A., Crudo, De Flaviis, Leggio, Cutellé, Brizio, Di Donato, Ceriolo, Grandi M., Valenzise.

Non saranno della gara il trequartista Cuneo e il portiere Bruni.