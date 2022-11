Taggia: nel 2020 doppio incidente mortale sulla Sp 548, il Comune donerà progetto per una rotonda

Il Comune di Taggia vuole donare un progetto alla Provincia per cambiare l'incrocio sulla SP 548. Stiamo parlando del punto dove tra luglio e agosto 2020 persero la vita Gianni Alberti e Francesco Trifilio.

Da quella tragica estate qualcosa è già stato fatto: il limite di velocità sulla provinciale è stato abbassato da 90 a 70 km/h; sono stati posizionati delle barriere new jersey bianche e rosse per impedire la svolta da chi arriva dalla costa, è stato posizionato un Velo Ok che viene ciclicamente attivato dalla polizia locale. Nel frattempo è stato portato avanti un confronto tra enti per arrivare ad una soluzione definitiva.

I lavori di asfaltatura nella galleria che porta al parco commerciale di Taggia hanno fatto tornare di attualità la necessità di intervenire sull'incrocio. Per rifare l'asfalto tra la nuova stazione e i supermercati e garantire l'accesso alle attività commerciali, per tre giorni, il traffico è stato deviato proprio sulla provinciale. È stato istituito un senso unico alternato con dei semafori, permettendo nuovamente la svolta e rallentando l'arrivo delle auto e delle moto dal rettilineo. Molti cittadini si sono interrogati sulla possibilità di usare un impianto semaforico per sistemare l'incrocio. Tuttavia, proprio nei giorni dei lavori, sono stati molti i guidatori che non hanno rispettato il rosso ed hanno effettuato manovre pericolose, invadendo l'opposta corsia di marcia. Per fortuna non si sono registrati incidenti ma c'è voluta una attenzione in più da parte anche delle forze dell'ordine locali.