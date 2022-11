Sanremo ricorda le vittime della strage di Nassiriya con la cerimonia al monumento di via Nino Bixio (foto e video)

Sono passati 19 anni dal 12 novembre 2003 quando a Nassiriya persero la vita 19 militari italiani nell’attentato che in totale provocò la morte di 28 persone.

Questo pomeriggio le autorità civili e militari cittadine si sono ritrovate in via Nino Bixio per la tradizionale cerimonia per ricordare i caduti di Nassiriya con l’alzabandiera, il ‘silenzio’, l’inno nazionale e la deposizione della corona di fiori offerta dal Lions Club Sanremo Host.

Le celebrazioni sono poi proseguite con la messa alla concattedrale di San Siro officiata da Mons. Antonio Suetta.