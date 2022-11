Sanremo: aveva suggerito modifiche a viabilità nel parcheggio del mercato, mail di un cittadino rimasta inascoltata

"Buonasera Direttore,

tramite lei ed il suo giornale vorrei ringraziare di cuore l'Amministrazione del nostro Comune, a partire dal Sig. Sindaco per proseguire con i Sigg.ri Assessori e Dirigenti dei settori interessati per essere stati così solleciti ed esaustivi nel rispondere alle mie osservazioni che ho esposto a lei, e per dovuta ed opportuna conoscenza a loro, il 30 ottobre scorso (link), in merito alle modifiche alla viabilità nel parcheggio intorno al mercato annonario, a seguito dell'installazione del nuovo sistema di gestione degli accessi e dei dovuti pagamenti.

Ovviamente questa mia premessa è volutamente ironica in quanto il silenzio più assordante rimbomba nell'aria. Come sempre più spesso accade, l'atteggiamento è molto simile a quello del famoso Marchese del Grillo, secondo il cui principio, 'io sono io e...' al popolo non è dovuta alcuna spiegazione e le idee che provengono dal basso rappresentano semplicemente un fastidioso elemento di disturbo al lento e tranquillo scorrere del tempo che intercorre fra una campagna elettorale e l'altra.

Preciso, e poi mi taccio, che non era mia intenzione pretendere che le mie idee fossero applicate ma, da cittadino e non da suddito, mi sarei aspettato una risposta, magari anche evasiva per dare una illusione di attenzione. Pazienza, forse l'illuso sono io.

Cordialmente Francesco".