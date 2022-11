Pallamano, gli under 11 e 13 dell'Abc Bordighera pronti per il campionato francese (Foto)

Inizia la stagione 2022-2023 degli under 11 e 13 dell’Abc Bordighera. Ieri sera alla palestra Conrieri della città delle palme, si è svolta la presentazione delle squadre maschili di pallamano. I ragazzi di entrambe le categorie quest'anno saranno impegnati nel campionato francese.

“I ragazzi dell’under 13 disputeranno già da questo sabato, il 12 novembre, le prime partite con un esordio in trasferta a Monaco” - fa sapere l’Abc Bordighera - “Durante la serata di gioia e festa abbiamo colto l'occasione per ringraziare tutto il nostro staff al femminile capitanato da, in ordine alfabetico, Manuela, Patrizia e Stefania. Da quest'anno si aggiunge anche la new entry Nadia. Un ringraziamento va pure ad Agata e Luciano per il loro aiuto”.

“Come sempre, una menzione speciale per i nostri sponsor che ben supportano l'Abc e hanno abbracciato lo spirito societario per l'inclusione sociale, per aiutare i più deboli e rendere lo sport al centro degli interessi dei ragazzi cercando così di dare loro un focus sano: lealtà, amicizia e regole semplici per avere in futuro uomini e donne con sani principi. Per le giovani ragazze invece per questo 2022 solo tanti allenamenti in vista di creare una vera e propria squadra completamente al femminile” - aggiunge l’Athletic Bordighera Club - “Il campionato francese non inizia solo per i "piccoli", domenica 13 novembre alle 15 esordio casalingo, al Palazzetto dello sport di Bordighera, per gli under 17 (ABC - ASBTP2)”.

Ecco gli sponsor delle squadre: ERA FOOD, RIELLO, Rollando, IR e Fusetti Giardini.