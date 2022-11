Nuoto, ottimi risultati per la ponentina Giulia Viacava al campionato Elite francese e agli assoluti italiani (Foto)

Giulia Viacava ha terminato oggi il suo tour de force partecipando, con l'AS Monaco Natation dal 3 al 6 novembre, al campionato Elite francese, e, dal 10 all'11 novembre con Genova Nuoto, ai campionati assoluti italiani.

In Francia, a Chartres, ha conquistato un settimo posto nei 400 misti in finale A e un terzo posto in finale B nei 200 misti. Poi, veloce cambio di cuffia dall'AS Monaco natation al Genova Nuoto per andare a Riccione ad abbassare ancora di un secondo il suo record personale e societario (del Genova Nuoto) del 200 dorso portandolo ora a 2.12.37 e piazzandosi al sedicesimo posto italiano. Non male per una classe 2006.

Prossima data importante per Giulia saranno i campionati juniores francesi di dicembre a Massy, sempre in vasca da 25.