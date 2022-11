Isolabona in Fiera: domenica 13 novembre torna la “Castagnata”

Come ogni seconda domenica del mese Il comune di Isolabona propone un percorso fieristico all’interno del centro storico, il tradizionale #UCIÁRAFU.

Per il mese di novembre sarà abbinato con un’edizione speciale della Castagnata, la tradizionale festa dedicata a questo frutto molto conosciuto e apprezzato. Oltre che consumata fresca, la castagna è protagonista di diverse preparazioni in cucina. In questo periodo le caldarroste regalano una magia di gusto particolare. Tenerle in mano ancora fumanti e sbucciarle una alla volta è un piacere a cui è difficile rinunciare e che diventa ancora più grande se lo facciamo tra le antiche vie di questo grazioso borgo della Valle Nervia.

La fiera inizierà al mattino, ma il clou della festa sarà al pomeriggio dalle 14.30, quando in piazza Martiri il Gruppo Alpini Monte Toraggio comincerà la cottura della castagna con le padelle forate e inizierà la distribuzione insieme ad un buon bicchiere divino. E per la gioia dei bambini dalle ore 15 il pagliaccio Fragolone proporrà giochi e divertimenti.

L’amministrazione ringrazia la popolazione per la partecipazione, il Centro Culturale “A Ciassa“ e Il Gruppo Alpini Monte Toraggio per la grande collaborazione e l’aiuto nella realizzazione dell’evento.

