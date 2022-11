Taggia: auto ribaltata nei pressi del centro commerciale, ferita una donna

Nel pomeriggio, un'auto si è ribaltata su un lato in via Privata Roggeri nei pressi del centro commerciale di Taggia. A bordo una donna che per fortuna sembra non abbia riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenute le squadre della Croce Verde di Arma di Taggia e dei Vigili del Fuoco. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti mentre i pompieri hanno proceduto alla messa in sicurezza del veicolo. La dinamica è al vaglio della polizia locale tabiese.