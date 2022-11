Resti bruciati nel parcheggio di Arma di Taggia, la rimozione si scontra con la liquidazione di Area24

Da un lato ci sono le masserizie lasciate dall'incendio di un container avvenuto il 25 settembre e di fronte quel che resta del camper dove è morta Eliana Crema, il 14 ottobre. Una situazione che diversamente si sarebbe risolta in pochi giorni, deve fare i conti con Area 24. Come è noto la società è in liquidazione quindi a oggi è difficile determinare quando potrà essere ripulita l'intera zona.

Lo spiazzo versa in stato di totale abbandono sebbene sia strategico per Arma di Taggia. In estate, il parcheggio permette di arginare l'annosa problematica della carenza di posteggi a causa della maggiore presenza di turisti. In autunno diventa un'area camper, sebbene sia priva di qualsivoglia servizio legato a questo tipo di sosta. per avere un'idea, nelle scorse settimane c'erano oltre 30 mezzi. Vacanzieri, provenienti da diverse zone d'Italia, un po' sorpresi per lo stato dei luoghi.