Target: l’arte dei legami e la tecnica Tiffany

Igor Grigoletto nasce a Sanremo nel 1972. Dopo essersi diplomato all’istituto d’arte di Imperia nella sezione di decorazione pittorica, decide di proseguire gli studi frequentando l’Accademia Albertina di Torino, sezione pittura.

Nei primi anni crea ed espone sia a Sanremo che a Parma collezioni di complementi d’arredo moderni di design, realizzati con un’antica tecnica, la tecnica Tiffany. Questa tecnica consiste nella lavorazione artistica del vetro, i pezzi di vetro di vario colore e manifattura vengono assemblati l’uno all’altro tramite una legatura fatta a stagno, in questo modo è possibile realizzare non solo vetrate ma anche lampade.

All’inizio della sua carriera Igor utilizzava soprattutto sacchi di juta per realizzare le sue opere, infatti ha iniziato a fare su quest’ultimi cuciture, segni e a creare così i suoi legami. La maggior parte delle sue opere esprimono infatti un legame che può essere tra persone o con il territorio. Successivamente l’artista ha iniziato a realizzare le sue opere con uno dei materiali più conosciuti nell’entroterra Ligure, le sportine, che sono i vecchi filtri che venivano utilizzati nei frantoi.

Oggi sono tantissimi i materiali utilizzati dall’artista, come il legno di recupero delle alluvioni, il ferro, i ciottoli trovati nel fiume, tutto dipende da cosa Igor Grigoletto si sente di esprimere in quel preciso istante. Igor ha partecipato a diversi concorsi artistici, vincendone numerosi ma quello che gli ha dato più soddisfazione è sicuramente la partecipazione alla Biennale Larnaca di Cipro. Le sue opere sono visionabili nelle gallerie sul Milanese, in Toscana, a Londra o tramite il sito internet: www.igorgrigoletto.it.

Il settore artigiano artistico nel quale opera Igor Grigoletto è uno dei mestieri per i quali è possibile ottenere il marchio "Artigiani in Liguria". Il riconoscimento garantisce innumerevoli agevolazioni nonché un contributo a fondo perduto fino al 50%. Per saperne di più è possibile contattare la Confartigianato Imperia, con la quale è realizzato il progetto della rubrica "Target con Ilaria Salerno", mandando una mail a giovannini@confartigianatoimperia.it