Sanremo, il direttore sportivo della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli: "La nuova stagione è iniziata nel migliore dei modi"

La nuova stagione sportiva per la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli è già iniziata nel migliore dei modi. Per sapere i pareri e le sensazioni riguardante questa annata sportiva fino a questo momento il direttore sportivo della società Green, Giorgio Lanteri fa un breve riassunto della situazione attuale.

"La Scuola di Pallavolo Mazzucchelli ha iniziato la nuova stagione agonistica 2022-2023 a pieno ritmo con tutte le categorie sia nel settore femminile che nel maschile partendo dal baby volley per arrivare all'U16 femminile. Per quanto riguarda l'U18 femminile, prosegue con entusiasmo il percorso della squadra grazie alle collaborazioni che portiamo avanti da alcune stagioni con il Volley Team Arma Taggia e la Riviera Volley Sanremo. Quest'anno ha preso forma un altro importante progetto, già entrato nel vivo con l'inizio dei campionati U19, U17 e U15. Il nuovo disegno pallavolistico, voluto fortemente dalle tre società operanti sul territorio matuziano ovvero: Scuola di Pallavolo Mazzucchelli, Nuova Lega Pallavolo Sanremo e Riviera Volley Sanremo, che ha come obiettivo, oltre alla riqualifica del settore maschile che da molti anni è in difficoltà, quello di dare ai ragazzi la possibilità di crescere pallavolisticamente e umanamente, il tutto mettendo da parte quel sano astio sportivo che ha sempre contraddistinto gli scontri tra queste tre società" - fa sapere Giorgio Lanteri.

"Dopo questi due anni di disagio in cui la pandemia da Covid-19 l'ha fatta da padrone, condizionando non poco le stagioni sportive passate, di sicuro non è stato facile ripartire a pieno ritmo ma la SDP Mazzucchelli grazie alla collaborazione di tutte quelle fantastiche persone che compongono lo staff dirigenziale, lo staff allenatori, lo staff arbitrale e segnapunti associati, è riuscita a ritornare a 360° in palestra offrendo pallavolo di qualità che è da sempre la parola d'ordine della società. A puntualizzare il nostro motto “pallavolo di qualità” è arrivata la convocazione, al raduno per le atlete di interesse nazionale che si è tenuto a Genova, di Marta Definis, nata e cresciuta nella nostra scuola, alla quale va il mio più sincero in bocca al lupo per il suo percorso futuro" - sottolinea Lanteri.