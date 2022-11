Ginnastica Riviera dei Fiori: domenica scorsa a Lavagna l'ultima prova del campionato Silver (Foto)

Si è svolta domenica scorsa a Lavagna la 3ª e conclusiva prova del campionato regionale individuale silver nel livello LD ed LE. Ben 7 le portacolori della 'Riviera dei Fiori' impegnate in questo ennesimo appuntamenti della ginnastica ritmica.

Due prestigiosi ori sono il bottino della giornata di gare, con Giulia Carrera (senior 2) ed Alice Frascarelli (senior 3) sul gradino più alto del podio con i loro collaudati esercizi alla palla e al cerchio. Ottima prestazione anche per Esmeralda Caporusso (junior1 ) che per soli 0,30 centesimi di punto si è classificata al 4° posto ottenendo il miglior punteggio al cerchio. Bene anche le compagne Giada Caridi e Angelica Pavan (allieve 4) e Marie Panizzi 7ª nella classifica assoluta e col miglior punteggio al corpo libero. Nel Livello LE bene nelle allieve, Sofia Pugachev al 5° posto, con il secondo miglior punteggio a cerchio e nastro.

Soddisfatto il tecnico Lorenza Frascarelli per questa prova che, in primis, era una tappa di ‘avvicinamento’ verso le finali nazionali in programma a Rimini ad inizio dicembre. Gli esercizi sono completati e di buon livello tecnico, tutti costruiti con gli elementi di difficoltà al massimo della categoria, ora sono da provare per ‘costruire’ un’esecuzione del livello necessario per ottenere risultati di prestigio. Domenica prossima le nostre ginnaste Matilde Marsiglia, Giorgia Trosso, Chiara Aicardi, Linda Carangelo, Vittoria Cavallero, Alessia ed Elisa Cirone, Micol Colucci,Laura Garibaldi e Alice Iaria, saranno in pedana con il livello LC a Genova con i tecnici Monia Stabile, Vittoria Arieta e Ilaria Cavicchia.

Sempre domenica saranno le più giovani della ginnastica artistica femminile che, al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori dalle 10, saranno protagoniste nella 3ª prova del campionato regionale LA ed LB. Organizzazione affidata dal Comitato Regionale Liguria alla Ginnastica Riviera dei Fiori. Saranno Ilaria Vitulano, Chiara Masetta, Lorenza Zunino, Martina Parente, Camilla Longo e Alice Bovenzi le portacolori ‘rivierine’ , guidate e incoraggiate dai tecnici Elisa Addiego e Giulia Bellone.

Per le attività ludico-promozionali, venerdì scorso gli atleti dei gruppi GYMEVENT e Silver Ritmica, sono state ospiti di Sanremo Senior rassegna canora internazionale ospiti del Cav Paolo Alberti.Due le coreografie realizzate dal nostro tecnico Monia Stabile, molto apprezzate dal numeroso pubblico presente al Teatro Ariston. Sabato 5 novembre sono state ospiti le ginnaste ed i tecnici della società Genovese Ginnastica S. Biagio. La FGI, sezione trampolino elastico, ha proposto alla Riviera di ‘introdurre’ questa associazione verso le attività federali del trampolino elastico. La DTR Giulia Bellone, il tecnico Elisa Addiego e il direttore sportivo Alice Frascarelli, insieme ad alcune ginnaste della sezione, hanno accolto le nostre ospiti seguendole e collaborando nel far conoscere questa entusiasmante sezione olimpica di attività. Ancora una volta l’attrezzata palestra della ginnastica presente al Mercato dei Fiori si è dimostrata un importante centro tecnico di allenamento per le attività regionali.