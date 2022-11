Calcio a 5 Serie C femminile, l'Airole Women festeggia lo storico esordio con una spettacolare rimonta contro Genova

Doveva essere una serata storica per l'Airole FC e così è stato. Dopo 11 anni di attività infatti il team biancoverde della Val Roya ha esordito ieri sera a Roverino nel calcio a 5 femminile FIGC con le Airole Women che hanno affrontato al PalaRoja il Futsal Genova nella prima giornata del girone unico di Coppa Italia di serie C della Liguria. Ed il primo match femminile ufficiale nella storia dell'Airole non ha tradito le attese con le ragazze biancoverdi che hanno dimostrato di essersi già perfettamente calate nello spirito del club disputando una gara di grande cuore che le ha viste andare sotto 0-3 a metà primo tempo per poi condurre una rimonta clamorosa fino alla vittoria per 4-3 contro la squadra del capoluogo.



Guidate in panchina dai calciatori della prima squadra maschile Christian Biancheri e Davide Trama (ieri assente) al loro esordio nella veste di allenatori, le giocatrici locali si sono trovate in svantaggio già al primo minuto su azione d'angolo per poi essere colpite ancora in contropiede pochi istanti dopo in una partita però contraddistinta da grande equilibrio e da buoni di spunti di gioco per la squadra di casa vicina al gol con Giorgia Gaudioso. Trascinate dal Capitano Cecilia Musizzano infatti le viverne si rendevano sempre più pericolose e continuavano ad imporre il loro gioco anche dopo la rete dello 0-3, subita ancora in contropiede, trovando finalmente la via del gol con Azzurra Bruzzese, autrice quindi della prima marcatura nella storia del settore femminile biancoverde, imitata poco dopo dalla compagna Giada Pennini con un gran tiro da fuori che riportava l'Airole pienamente in partita all'intervallo con il risultato di 2-3.



Nella ripresa la squadra di casa trovava il pareggio ancora con Giada Pennini sugli sviluppi di un corner nato da un miracoloso salvataggio a porta vuota del capitano ospite Giada Guainazzo. La rete del 4-3 era poi un capolavoro balistico dalla distanza firmato da Valeria Fiscaletti su punizione. Seguiva quindi una fase concitata con l'Airole costretta a ripiegare in difesa a causa dei pochi cambi dovuti ad alcune assenze ed agli infortuni di Alessia Greco e Marta Rebaudo presenti in panchina solo per sostenere le compagne. L'arrembaggio del Genova Futsal, che nel finale tentava anche la carta del portiere di movimento, sbatteva però su muro difensivo formato dal portiere Giulia Zuppardo con Valeria Fiscaletti e Claudia Ferrari pronte a chiudere ogni varco permettendo così all'Airole Women di far coincidere il debutto con la prima storica vittoria.



Grande soddisfazione nel dopopartita per il presidente Stefano Ricci: “Siamo molto felici di poter essere presenti quest’anno anche nel campionato femminile e ringraziamo tutte le ragazze e i due coach. Stasera la squadra ci ha dato grandi emozioni e non potevamo sperare in un esordio migliore. Purtroppo sarà una stagione con poche squadre ma alcune trasferte si prevedono anche piuttosto lontane e cercheremo quindi di farci trovare subito pronti per questa nuova esperienza a partire dalla prossima partita di Savona sul campo del Priamar tra quindici giorni”.



La partecipazione dell’Airole alle competizioni FIGC femminili sarà anche un elemento di rappresentanza in più per la Federazione Calcistica di Seborga che proprio lo scorso 19 ottobre ha festeggiato i cinque anni di amicizia e collaborazione con il team della Val Roja: “Facciamo i nostri migliori auguri alle ragazze biancoverdi che questa sera sono state bravissime – ha commentato il DS della FCPS Matteo Bianchini – e siamo davvero lieti di poter esordire tramite l’Airole nelle competizioni FIGC in un settore femminile che si aggiungerà quindi alle collaborazioni che abbiamo già col Moto G.P. Genova nei campionati UISP, con Selvaggia Palombini del Bitta Team nel FootGolf e con la 'new entry' Ludovica Ciarpaglini che, seppur in uno sport extra calcistico come il muay thai, ha già dato spettacolo in questo inizio di stagione portando sul ring oltre al logo del suo team Rua67 Academy di Firenze anche i colori della nostra Federazione”.