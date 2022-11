Imperia: settimana del progetto #ioleggoperchè, ieri mattina incontro tra studenti dell'Istituto Littardi

Continuano gli avvenimenti organizzati dal Dirigente Scolastico Angelo Quaglia e dal suo staff dell’Istituto Littardi di Imperia in occasione delle settimana dedicata al progetto #ioleggoperché.

Ieri mattina presso il plesso di Piazza Roma dell’Istituto Littardi si è svolto un incontro molto interessante: gli studenti "più vecchi", quelli di una classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado, si sono improvvisati lettori e intrattenitori per i bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia.

L’obiettivo dei ragazzi della 3B era trasmettere ai giovanissimi ascoltatori la loro passione per la lettura drammatizzando davanti agli sguardi assorti dei bimbi alcuni brevi racconti scelti per l’occasione dalle insegnanti. Gli alunni della Secondaria, divisi in piccoli gruppi, si sono accovacciati sulle piccole seggioline colorate e, con l’aiuto di immagini digitalizzate che scorrevano sulla lavagna multimediale alle loro spalle, hanno raccontato fantasiose storie ai loro compagni più piccoli, che si sono lasciati conquistare dall’onda di entusiasmo e, in un silenzio incantato, hanno ascoltato ad occhi spalancati i ragazzi grandi impersonificarsi nel Lupo, nel Folletto o nei più svariati animali del bosco, e, camuffando le voci e canterellando gioiose filastrocche, i più grandi hanno preso per mano i più piccoli per accompagnarli nel mondo magico dei libri.

L’incontro è terminato con un grande battimani da parte dei bambini dell’infanzia ma anche delle insegnanti che hanno trovato l’avvenimento stimolante e produttivo per entrambi i gruppi classe, tanto che si sta già pensando di replicarlo periodicamente in modo da instaurare una sorta di gemellaggio letterario tra i ragazzi più grandi, spinti in questo modo a migliorare la propria competenza di lettura, e i bimbi più piccoli, che, affascinati dai racconti fiabeschi dei colleghi più esperti, imparano ad ascoltare, anche in vista del passaggio alla Scuola Primaria.

Gli incontri letterari dell’I.C. Littardi proseguiranno domani 11 alle 17 con l’Aperilibro presso la libreria Armadilla di Via Venti Settembre, dove gli alunni della Secondaria di primo grado metteranno in scena Io non leggo!, letture drammatizzate di estratti scelti dal saggio Come un romanzo di Daniel Pennac. E ovviamente tutta la popolazione è invitata al nostro aperilibro.