Inchiesta appalto 'truccato' a Castelvittorio, ecco come la Edilcantieri si è aggiudicata i lavori: " Rosa è un'amico, mi dice la situazione"

Tre erano le imprese invitate tramite la piattaforma Mepa della pubblica amministrazione e tre direttamente dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Castelvittorio, Fabrizio Rosa, per partecipare all’appalto per la ristrutturazione dell'area manifestazioni al centro dell’inchiesta della Procura di Imperia. Quattro gli indagati in questo nuovo filone. Si tratta dei fratelli Vincenzo e Gaetano Speranza per la Edilcantieri Costruzioni Srl l'impresa che si era aggiudicata l'opera, l'imprenditore imperiese Enzo Macrì della Edilmac Costruzioni (una delle ditte che partecipò) .

I dettagli emergono dall’avviso di conclusioni indagini notificato nei giorni agli indagati su ordine del pm Antonella Politi che si occupa di questo filone di indagine che ha travolto il piccolo comune dell’entroterra Imperiese. L’inchiesta è una ‘costola’ di quella che nel maggio scorso ha visto finire il titolare della Edilcantieri, prima in carcere e poi ai domiciliari, per corruzione, insieme all'ex sindaco di Aurigo ed ex consigliere provinciale Luigino Dellerba per il quale il Gip ha ritenuto poi di revocare anche la misura dei domiciliari, per un presunto giro di mazzette.

Fabrizio Rosa e i fratelli Gaetano e Vincenzo Speranza sono accusati del reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Rosa “violando i doveri inerenti alle proprie funzioni, è riportato nel capo di imputazione, rivelava a Gaetano Speranza l’elenco, con relativi nominativi delle ditte partecipanti alla procedura (che Gaetano Speranza comunicava al fratello Vincenzo), notizia destinata a rimanere segreta, a ciò inducendolo e istigandolo Gaetano Speranza, con la previa consapevolezza ed adesione morale di Vincenzo Speranza”.



Fabrizio Rosa insieme ai fratelli Gaetano e Vincenzo Speranza e l’imprenditore Enzo Macrì inoltre, sono accusati del reato di turbata libertà degli incanti "Macrì quale amministratore unico della 'Edilmac Costruzioni srl con sede a Imperia, invitata il 28 marzo del 2022 dal comune di Castelvittorio mediante individuazione del pubblico ufficiale Fabrizio Rosa, tramite piattaforma telematica Mepa a partecipare alla procedura negoziata inerente all’affidamento dei lavori pubblici in Castelvittorio relativi alla ‘ristrutturazione e recupero urbanistico dell’area destinata alle manifestazioni culturali e festeggiamenti’, con mezzi fraudolenti consistiti nella rivelazione, da parte del Rosa a Gaetano Speranza, il quale agiva in rappresentanza della ditta ‘Edil Cantieri costruzioni srl’ del fratello Vincenzo, dell’elenco delle ditte partecipanti alla procedura, da cui conseguivano accordi economici tra Vincenzo Speranza e Enzo Macrì per la presentazione delle offerte economiche al ribasso affinchè i lavori venissero aggiudicati alla ditta ‘Edil Cantieri srl’, impedivano e turbavano la regolarità della procedura, aggiudicandosi poi effettivamente l’esecuzione dei lavori la ditta di Vincenzo Speranza con offerta economica al massimo ribasso pari a 149 mila e 430.04 euro a fronte di quella, pari ad euro 149mila e 850 euro del Macrì per la Edilmac Costruzioni Srl". Fatto commesso a Imperia e San Biagio della Cima nell’aprile e maggio 2022.

Ritornando alle carte dell’inchiesta le tre ditte invitate col Mepa erano la Kajana, De Villa Group ed Edilmac, quelle presumibilmente invitate dal Rosa erano invece Masala, Marino ed Edilcantieri. Il 30 marzo scorso si registra una conversazione, intercettata dai Carabinieri e poi confluita nell’avviso di conclusioni indagini, in cui Gaetano Speranza parlava con Rosa al quale ha detto: “Quando la chiudi questa gara a Castelvittorio? Vabbé, poi passo va. Senti ma entro maggio la devi chiudere”. Successivamente avrebbe illustrato, il meccanismo attuato, sia al fratello Vincenzo che ad un impiegato: “Adesso ti dico che furbizia, questo è un amico (riferendosi a Rosa, ndr) lui ha fatto tre inviti forzati, e altri tre li ha fatti scegliere al Mepa, li ha fatti scegliere al sistema. Quindi quei comuni che dicono, ah non possiamo fare perché fa tutto il sistema, non è vero un cazzo(..) “devo andarci prima di Pasqua a fargli gli auguri, mi dice la situazione lui, mi dice quante ditte siamo e come fare il ribasso”.

L’incontro tra Gaetano Speranza e Rosa sarebbe avvenuto il 13 aprile a San Biagio della Cima. Lo stesso Speranza al responsabile dell’ufficio tecnico esprimerà perplessità in merito alla partecipazione all’appalto a Castelvittorio: “Questo invito che ci hai mandato quello lì... cos'è? Perché non è che possiamo fare tanto. Non è che facciamo tanto ribasso... sai a venire in su”. Ed ecco che Rosa gli avrebbe rivelato le ditte invitate a partecipare dicendo “voi fatemi l'offerta che vi conviene, cioè il vostro ribasso, se poi qualcuno è un pazzo io non ci posso fare niente... il computo metrico è quello”.

Il pomeriggio il fratello Vincenzo Speranza avrebbe chiamato l’imprenditore Macrì per fissare un incontro perché l’unica ditta che potrebbe avere chance è proprio la Edilmac che è l’unica che “può rompere, può abbassare il prezzo”. Prima dell’incontro Speranza, intercettato in auto, spiegherà da dove nasce l’esigenza di parlare con l’altro imprenditore in quanto “è invitato a Castelvittorio, so che c'è anche lui... se non gli interessa di fare l'1%, che io faccio il 2%, lo prendo”. Per la procura i due si sarebbero quindi messi d’accordo e infatti il 5 maggio successivo la Edilmac presenterà un'offerta di 149.850 euro mentre la Edilcantieri di 149.430. Essendo quella di Speranza l’offerta più bassa automaticamente si aggiudicherà i lavori.