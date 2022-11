Elisoccorso notturno a Taggia e Sanremo: la luce in fondo al tunnel, contatti avviati e soluzione dietro l'angolo

Dopo le ultime polemiche emerse anche in relazione al trasporto del 14enne caduto in strada Collette Beulle a Bussana di Sanremo, sembra in dirittura d’arrivo l’allestimento delle piazzole adibite al volo notturno per l’elisoccorso utilizzato dal 118, sia a Taggia che a Sanremo.

Dopo l’inaugurazione delle diverse piazzole della provincia (oltre a Imperia anche quelle più periferiche, come Camporosso e Colle di Nava), non sono mancate le lamentele per l’assenza di una o più alternative che riguardassero le città più popolose come Sanremo, Ospedaletti, Taggia e Riva Ligure, che arrivano a circa 90mila residenti, che aumentano sensibilmente nei periodi estivi.

Proprio per questo c’è stata una levata di scudi anche di alcuni medici, non ultimo il Dottor Fabrizio Ferlito, che era intervenuto anche attraverso il nostro giornale, chiedendo a gran voce che si lavorasse al più presto.

Già a fine settembre scorso si era espressa in merito l’Amministrazione comunale di Taggia, che aveva deliberato quale sito operativo per elisuperfici occasionali idonee all’impiego notturno, il campo da gioco nell’area delle ex Caserme Revelli. Ovviamente l’area deve essere dotata di un sistema di illuminazione pubblica e dotata di manto erboso o di una base di cemento.

Nel frattempo il Sindaco di Taggia, Mario Conio, ha dato la massima disponibilità per collaborare con l’Asl e il 118 per allestire la piazzola delle ex caserme. E, se per Taggia la piazzola potrebbe essere inaugurata in tempi brevi, ci vorrà qualche momento in più per Sanremo, dove sono in corso colloqui tra la stessa Asl e il Comune. L’area sarà sicuramente quella di Capo Verde, dove è già presente l’eliporto e dove servirà montare luci e quanto serve per far atterrare e decollare gli elicotteri al buio.