Canottaggio, due bronzi per la Canottieri Sanremo alla Silver Skiff 2022 (Foto)

Roberto Strazzulla ed Elena Sofia Cioni hanno conquistato entrambi la medaglia di bronzo nella Silver Skiff 2022 svoltasi a Torino domenica scorsa, tradizionalmente la più importante regata di gran fondo del canottaggio italiano in singolo fuori scalmo.

Nella categoria under 17 M Roberto Strazzulla, quindicenne del 2007, è arrivato terzo su 61 singolisti preceduto da Giacomo Cappelletto (DLF Treviso) e Sergio Andreo (Candia 2010) entrambi sedicenni del 2006, primo del suo anno di nascita, con il tempo di 45'01"036 sugli 11 km del percorso, ad un solo secondo dal miglior risultato cronometrico conquistato di un atleta sanremese conseguito dal suo coach Renato Alberti nel 2001. Nella stessa categoria nono posto per Alberto Strazzulla a 45" dal gemello e buoni piazzamenti per Diego Consonni e Leonardo Arosio, anche loro quindicenni. Buon piazzamento tra i master per Alessio Bosco che ha migliorato di 2' il suo tempo del 2021.

Due settimane fa i gemelli Strazzulla avevano conquistato il quarto posto nei Campionati Italiani in doppio di Fondo a Pisa, anche allora primi del 2007.

Nella categoria Allievi C F brillante terzo posto per Elena Sofia Cioni, classe 2009, ad 8 secondi dell'oro della svizzera Annik Heuss e 4" dall'argento della torinese Ludovica Levi. Buoni piazzamenti tra i cadetti e gli allievi C per Andrea Maudena, Andrea Enotarpi e Alessandro Scajola.

Per il tecnico Renato Alberti, oltre alla soddisfazione di aver visto il proprio giovanissimo allievo tanto veloce da eguagliarlo, con la prospettiva di superarlo a breve e di molto, il rincrescimento che la Canottieri Sanremo non possa dotare i propri atleti di un parco barche rinnovato ed idoneo ai loro mezzi ed alla loro potenzialità, a causa della perdurante incertezza circa la continuità dell'attività sociale della Canottieri Sanremo su cui a breve dovrà esprimersi il Comune di Sanremo.

"Confido che il sindaco di Sanremo, i consiglieri comunali di tutti i partiti ed i funzionari del Comune di Sanremo prendano atto dell'importanza sportiva e sociale della piena e totale continuità dell'attività della Canottieri Sanremo anche durante e dopo la ristrutturazione del porto antico pubblico matuziano ed il suo affidamento ai privati ed al più presto sciolgano ogni dubbio in tal senso nella maniera più ampia, anche qualche mese di rallentamento dell'attività di preparazione dei giovani della Canottieri ne pregiudicherebbe irreparabilmente la carriera sportiva" - dice Renato Alberti.