Arti Marziali: buoni risultati per gli atleti dell'Ok Club Imperia ai campionati italiani Under 15

Fine settimana in trasferta per i judoka dell’Ok Club di Imperia della categoria esordienti B, ovvero i ragazzi di 13 e 14 anni, che hanno partecipato presso il centro olimpico FIJLKAM di Lido di Ostia ai Campionati Italiani under 15.

I qualificati alle finali nazionali del team imperiese sono, Giulio Brezza e Paolo Scevola che gareggiano entrambi nella categoria al limite dei 50 kg, Giacomo Petunia nei 73 kg e Francesca Sini nei 40 kg. Gli atleti imperiesi che hanno dominato le fasi di qualificazione regionale sono preparati e determinati ed affrontano la difficile gara con grinta e concentrazione.

La prima categoria scesa in campo quella dei 50 kg dove gareggiano contemporaneamente Giulio e Paolo. Sono entrambi alla loro prima esperienza in una competizione di così alto livello ma non si fanno intimidire dagli avversari combattendo con la grinta e la tenacia di atleti di fascia più alta. Per Paolo purtroppo l’incontro prende una brutta piega e malgrado l’impegno profuso non riesce ad avere la meglio sul forte avversario e purtroppo non accede neanche ai recuperi. Importante esperienza per Paolo, atleta ancora molto giovane, che avrà modo di esprimersi meglio nelle prossime gare. Giulio invece incalza da subito l’avversario con una serie velocissima di attacchi che lo portano a conquistare un punto dopo pochi secondi, riesce poi a gestire il vantaggio acquisito aspettando il momento opportuno per sferrare l’attacco decisivo che gli vale l’incontro. Al secondo combattimento purtroppo non trova la giusta misura e perde l’incontro, anche per Giulio nessun ripescaggio ma la consapevolezza di essere nella giusta direzione per le future competizioni.

Nel primo pomeriggio il momento di Giacomo, coriaceo atleta nella categoria dei 73 kg, Giacomo supera agevolmente il primo atleta ma non riesce ad avere la meglio nel secondo incontro. Rientrato nella pool dei recuperi torna a vincere un primo incontro e viene definitivamente fermato al secondo ottenendo comunque un buon settimo posto nella classifica finale.

Francesca è chiamata a combattere all’inizio delle categorie femminili, la gara sembra non prendere il verso giusto, la forte imperiese incontra subito l’atleta che si classificherà prima e viene sconfitta. La Sini però non si arrende e risale la classifica con una grinta ed un impegno impressionanti che la portano sul terzo gradino del podio. Per Francesca, al primo anno della categoria Esordienti B, è un ottimo traguardo che fa ben sperare per i prossimi anni.