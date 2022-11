Venerdì prossimo, 11 novembre presso la sede della Croce Rossa di Taggia, in Regione Braie, alle ore 21, si terrà la presentazione e l’avvio del corso di formazione per neo volontari di Croce Rossa Italiana.

Per partecipare occorre registrarsi sulla pagina web www.gaia.cri.it e scegliere Comitato di Sanremo come sede. Si potrà seguire il corso esclusivamente in presenza nell’unità in Regione Braie.

“Non c’è una giusta età per diventare Volontario. Aiutaci ad aiutare!”.