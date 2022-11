Oltre 11milioni di fondi Pnrr per l'Imperiese, lista Toti Liguria: "Il Ponente si prepara a vivere la stagione delle piogge con serenità"

Un Imperiese più sicuro, si rifà il look grazie ad una “pioggia buona” di investimenti distribuiti su diversi progetti volti la riduzione del rischio di alluvione e idrogeologico.

Coinvolte le zone di Taggia, Riva Ligure, Sanremo, Ospedaletti e Ventimiglia che potranno godere di 11,4 milioni provenienti dai fondi del Pnrr per lavori che toccano infrastrutture, come nel caso dei 5 milioni per l’ex ponte ferroviario tra Taggia e Riva; ripristino di viabilità e messa in sicurezza dovuta a frane, come per la località La Vesca di Sanremo; difesa della costa, come ad Ospedaletti e Ventimiglia rispettivamente impiegati per il finanziamento del 3°lotto di interventi e la difesa delle spiagge con ripascimento e opere fisse di protezione.

“Un vero successo dovuto all’impegno ed al lavoro della Giunta Regionale ed in particolare degli assessori Giampedrone, dichiarano in una nota stampa i membri della 'Lista Toti Liguria', per quanto concerne la parte di gestione emergenziale e Scajola per la conseguente riqualificazione territoriale, nonché all’attenzione del presidente Giovanni Toti, che hanno reso possibile il finanziamento di 8 interventi in tutta la Liguria per un totale di 20,8 milioni di euro – afferma la consigliere regionale Chiara Cerri, che sottolinea come su Taggia “vi sia stata grande lungimiranza poiché i 5 milioni dedicati al nuovo ponte ad una sola campata senza pile in alveo e che ospita anche la ciclabile, vanno a sommarsi ai 7,3 già stanziati dalla Regione per il primo lotto di lavori per il Torrente Argentina, definendo finalmente un piano completo che garantisca la sicurezza e non veda più interventi continui su singoli punti”.

Mentre la stagione sembra volgere ad un inverno tardivo, la Liguria ed il Ponente si preparano a vivere la stagione delle piogge con serenità. Un nuovo successo tutto arancione che rimanda alla buona pratica amministrativa premiata a livello nazionale.