Imperia, il Tribunale li giudica incapaci di essere genitori e rapiscono il neonato ricoverato: attimi di panico in ospedale

Hanno prima spintonato un'infermiera e poi hanno rapito un neonato. E' accaduto stamani all'ospedale di Imperia dove si è reso necessario l'intervento della polizia che, poco dopo, ha rintracciato la coppia alla stazione ferroviaria.

Una vicenda complessa e anche drammatica che ha visto protagonisti una donna e un uomo di nazionalità nigeriana. Il loro bambino è nato due settimane fa, ma il Tribunale avrebbe giudicato i due non idonei a essere genitori, visto alcune precarie condizioni in cui versano, e il piccolo è rimasto ricoverato al nosocomio cittadino.

Stamani la coppia si è quindi recata in ospedale e iniziato a inveire contro il personale sanitario. Un'infermiera è stata spintonata e graffiata al braccio e poi il piccolo è stato rapito. Sul posto si è recata subito una volante della Polizia e poi gli agenti, insieme ad una pattuglia dei Carabinieri, hanno rintracciato i due genitori in stazione.

Fortunatamente il neonato sta bene, ma è stato nuovamente trasportato in ospedale mentre la coppia è stata condotta in questura per accertamenti.