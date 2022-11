Imperia, rapiscono il figlio neonato dall'ospedale: la Polizia denuncia i due genitori nigeriani

Sottrazione di minori e mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice: queste le accuse mosse nei confronti dei genitori nigeriani che stamani hanno rapito dall'ospedale di Imperia il proprio figlio neonato.

Il loro bambino è nato due settimane fa, ma il Tribunale avrebbe giudicato i due non idonei a essere genitori, visto alcune precarie condizioni in cui versano, e il piccolo è rimasto ricoverato al nosocomio cittadino.

Stamani la coppia si è quindi recata in ospedale e iniziato a inveire contro il personale sanitario. Un'infermiera è stata prima spintonata e poi graffiata al braccio. In pochi secondo il piccolo è stato rapito.

Sul posto si è recata subito una volante della Polizia e poi gli agenti, insieme ad una pattuglia dei Carabinieri, hanno rintracciato i due genitori in stazione e li hanno condotti in questura per accertamenti.

All'esito degli stessi i due sono stati denunciati alla Procura, che ha quindi aperto un fascicolo di indagine, per questi due reati molto gravi. Il piccolo si trova nuovamente al nido del nosocomio cittadino, sta bene ed è monitorato dai sanitari.