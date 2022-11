Imperia, accusati di aver assunto 'falsamente' 22 lavoratori: assolti imprenditore e consulente

Si chiude con l'assoluzione il processo a carico di imprenditore 29enne, S.C., difeso dagli avvocati Hakan Eller e Cristian Urbini, e un consulente del lavoro 64enne, S.C., assistito dal legale Carlo Fossati. La sentenza è stata emessa oggi pomeriggio dal giudice monocratico Daniela Gamba che ha accolto l'istanza dei legali e anche la richiesta del pm Tiziana Berlinguer che per entrambi aveva invocato l'assoluzione.

Gli imputati erano accusati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. I fatti per cui i due sono finiti alla sbarra risalgono al periodo compreso tra il luglio 2015 e il luglio del 2017. Per la Procura che ha condotto le indagini entrambi avrebbero attestato falsamente al Centro per l’Impiego l’assunzione di 22 lavoratori subordinati extracomunitari nonostante l'imprenditore, attraverso il consulente del lavoro, avesse informato già nel 2014 l'Inps che l'attività con i dipendenti era sospesa.

Per gli inquirenti nei confronti dei 22 lavoratori non è stato però "soddisfatto alcuno degli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza previsti per i lavoratori dipendenti quale registrazione nel libro unico del lavoro aziendale, denuncia contributiva e versamento dei contributi". Il giudice quindi non ha ravvisato la responsabilità penale dei due imputati e nel contempo ha revocato il decreto penale di condanna precedentemente emesso dal pm.