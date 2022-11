Taggia: dal PNRR i fondi per l'asilo nido comprensoriale alle ex Caserme Revelli, corsa per affidare i lavori

IL PROGETTO

L'idea dell'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio è di realizzare un asilo nido che non serva solo Taggia ma anche i comuni limitrofi, in particolare della valle Argentina. La nuova scuola per come è stata immaginata ospiterà 50 bambini. L'edificio sarà di un piano e verrà realizzato alle spalle dell'Istituto Colombo, oltre il nuovo Alberghiero, nello spazio a Nord, al confine con il piazzale.

EX CASERME REVELLI, SI PARTE

"C'è grande soddisfazione - commenta a caldo il sindaco Mario Conio - con questo passaggio si pone un altro importante tassello per la riqualificazione delle ex Caserme Revelli. Riusciremo così a seguire le linee programmatiche pensate per questa importante zona del nostro comune, portando le funzioni che avevamo immaginato".

TEMPI STRETTI