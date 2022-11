Pallavolo: nuova sconfitta per la formazione femminile della Grafiche Amadeo nel campionato di Serie C

Non si riesce a sbloccare la formazione femminile della Grafiche Amadeo, nel campionato di Serie C. Le ragazze hanno subito una nuova sconfitta per 3-0, in casa contro il Gocovalle Genova, con i parziali di 19-25, 18-25 e 21-25.

“Nonostante una buona prova - spiega il Ds Nando Guadagnoli - non siamo stati in grado di contenere le forti avversarie che nei momenti topici dei set hanno avuto una marcia in più rispetto a noi”.

Ora il compito delle ragazze matuziano è quello di risalire in classifica e giocarsi ogni partita per evitare i play-out, dopo aver incontrato le prime tre della classifica assoluta.