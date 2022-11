Pallavolo: anche Marta Definis della Mazzucchelli a Genova per il raduno federale

La nuova stagione sportiva per la Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli, già incominciata e nel vivo dello svolgimento, ha regalato alla società matuziana un'importante soddisfazione. Oggi presso il Paladiamante Via F. Maritano 36 di Genova, si svolgerà il raduno federale (Regional Day) al quale prenderà parte anche una giovane atleta green per la precisione Marta Definis, neo campionessa CSI 2022 che nella scorsa stagione si è particolarmente distinta per le sue prestazioni in campo.



In questa giornata ricca di pallavolo, le giovani atlete convocate saranno osservate ed allenate dal Prof. Oscar Maghella che oltre ad essere un Tecnico Federale è anche il vice allenatore della nazionale U16 Femminile. Un' ottima opportunità di crescita per le ragazze presenti che sicuramente daranno il meglio di loro.



"Facciamo il nostro in bocca al lupo a Marta, augurandole di godersi a pieno questa fantastica esperienza sperando che possa assimilare ed imparare il più possibile e che possa divertirsi che è la cosa più importante. La passione e la dedizione ripagano sempre - con queste parole i dirigenti della SDP Mazzucchelli hanno augurato: "...buona fortuna a Marta che ha reso orgogliosa l'intera società già nella passata stagione".