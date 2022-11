Nuoto, Rari Nantes Imperia protagonista al 'Nico Sapio'. Oro di Anna Balbis (100 Rana) che guadagna l'accesso agli Italiani

Buona la prima per la formazione di Nuoto della Rari Nantes Imperia , guidata da Renato Marchelli e Tiziana Campi, che al trofeo ‘Nico Sapio’ si mette in mostra con prestazioni importanti.

A dominare la scena è la neo-giallorossa Anna Balbis che stampa uno stupendo 1’11”35 nei 100 Rana. Game, Set, Match per lei che conquista così l’oro, fa registrare il nuovo record della manifestazione e raggiunge il tempo per i Campionati Italiani Giovanili, categoria Ragazze. Con replica anche sui 50 Rana dove abbatte il record della manifestazione con 33.49.

Per la Rari Nantes Imperia sono arrivate altre due finali nella rassegna: la Balbis è arrivata all’ultimo atto anche nei 100 Stile Libero, così come Giulio Bellini giunto alla finale dei 100 Dorso tra gli Esordienti A.

Buoni riscontri cronometrici tra i più grandi della categoria Junior dove Emanuele Pandolfi ha quasi raggiunto il tempo limite per l’accesso si Nazionali nei 50 e 100 Rana. Sempre negli Junior buoni riscontri per Edoardo Campi e Daniele Vernaleone nei 200 Farfalla, e Filippo Sala nei 200 Stile Libero. Hanno rotto il ghiaccio stagionale, con tempi validi per l’esordio, anche Martina Acquarone, Anna e Stefano Marzorati e Federico Bosticco.

Hanno ben figurato i giovani della categoria Ragazzi con sensibili miglioramenti: Roberta Ascheri e Gianluca Gandolfo nei 100 Rana e Martina Rigardo nei 100 Farfalla.

Al termine della rassegna genovese tenutasi alla piscina ‘Sciorba’ dal 4 al 6 novembre scorsi, i tecnici Marchelli e Campi hanno commentato all’unisono:” E’ stato complessivamente un buon inizio ma, come può accadere all’esordio, gli atleti erano un po’ tesi e timorosi di sbagliare. Sicuramente si sono viste cose positive che ci fanno guardare alle prossime gare con serenità.”