Calcio: i risultati delle gare del fine settimana del settore giovanile dell’Imperia

Ecco il consueto quadro sui risultati del settore giovanile dell’Imperia nell’ultimo weekend di partite. Sconfitta sul campo della Setrese per la Juniores con il punteggio di 2 a 0. Battuta d’arresto anche per gli Allievi Regionali Under 17 che perdono il derby a domicilio contro la Sanremese per 1 a 2, di Bottino il gol neroazzurro.

Vittoria convincente per gli Allievi Provinciali Under 16 che si impongono per 0 a 3 a Millesimo con un autogol e le reti di Rossi e Caprera.

Pari per i Giovanissimi Regionali Under 15, 1 a 1 in casa contro il Celle Varazze di Bessone il gol imperiese. Successo, infine, per i Giovanissimi Regionali Under 14 0 a 2 sul campo del Vallescrivia con una doppietta di Bottino.