Covid: 120 nuovi casi in provincia di Imperia, 988 nella nostra regione

Sono 120 i nuovi casi Covid in provincia di Imperia, 118 in quella di Savona, 527 a Genova, 139 a La Spezia. In totale 988 caso nella nostra regione, a fronte di 1215 test molecolari e 5.995 antigenici rapidi.

In Asl1 diminuiscono rispetto a ieri i ricoverati, (-2): in totale sono 26 di cui uno in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare in Liguria rimangono 1.096 persone, meno 89 rispetto a ieri. Quattro morti, tra i 70 e gli 87 anni, due al Villa Scassi di genova e due al San Paolo di Savona