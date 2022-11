Piattaforme offshore: l’importanza dei condizionatori per quadri elettrici

Una piattaforma offshore indica un’area in cui possono svolgersi diverse tipologie di lavoro, ma dove si presentano delle condizioni complesse e un intenso lavoro.

Sono spesso collocate in ambienti marini dove sono presenti forti cambiamenti climatici, possono verificarsi fenomeni atmosferici diversi, l’escursione termica è costante e le macchine sono sottoposte all’azione della salsedine. I lavoratori si trovano a muoversi in uno spazio limitato, spesso esposto a modifiche imprevedibili anche in tempi ravvicinati.

Chi gestisce la piattaforma deve quindi prendersi cura dei propri addetti e delle proprie strutture, per permettere uno svolgimento fluido e costante della produzione. Infatti, non basta assumere personale altamente qualificato e dotarsi dei macchinari più tecnologici che esistano sul mercato, ma è anche molto importante garantire che l’ambiente in cui si operi metta tutti in condizione di lavorare al meglio delle proprie possibilità e di preservare le componenti più preziose nel tempo.

Per questa ragione l’installazione di condizionatori per quadri elettrici da montare su piattaforme offshore risulterà una scelta oculata e fondamentale per mantenere alta la produzione e aumentare la resa dello spazio: uno strumento del genere diventa dunque irrinunciabile per conservare uno stato confortevole e che faciliti la vita sulla piattaforma.



Perché i condizionatori per quadri elettrici sono fondamentali

I condizionatori per quadri elettrici sono quindi la soluzione per preservare i pannelli di controllo e permettere loro di conservarsi intatti a qualsiasi condizione per lunghi periodi. Infatti, queste macchine lavorano affinché i quadri siano refrigerati laddove ci sia un considerevole aumento di aria calda e viceversa e per mantenere gli equilibri termici in accordo con i cambiamenti di temperatura esterni.

Inoltre, i condizionatori per quadri elettrici realizzati dalle migliori realtà del settore, come per esempio Refrind, rappresentano anche una barriera fisica contro salsedine, polveri, scorie, materiali pericolosi che provengono dall’esterno. La loro azione interviene non solo sull’interno, ma modifica anche la situazione al di fuori, rendendo l’ambiente più accogliente e meno refrattario alla presenza umana.

Inoltre, le proposte di Refrind hanno il vantaggio di usare l’acqua di mare per produrre lo scambio termico necessario e per climatizzare l’aria durante i processi di lavorazione: questo permette di sfruttare al meglio l’area circostante e, allo stesso tempo, di incoraggiare la crescita della produzione rendendo confortevole lo spazio di lavoro.



Gli elementi da valutare in fase di scelta

Disporre di un sistema che permetta di avvalersi di quello offerto direttamente dall’ambiente di lavoro è un aiuto consistente.

Il fatto di poter utilizzare liquidi come l’acqua di mare è un supporto considerevole perché spesso il problema dei condizionatori è proprio quello di essere collocati in posti dove il liquido di raffreddamento non è sempre facilmente trasportabile.

Molto importante è anche scegliere un modello di dimensioni adeguate allo spazio in cui andrà posto e, soprattutto, realizzato con un materiale adatto a resistere alle specifiche condizioni, dato che non possono essere presi in considerazione metalli che vengono deteriorati dalla salsedine o da venti che abbiano una grande intensità.

Inoltre, è bene cercare un modello che possa essere facilmente gestito e che permetta di ridurre al minimo gli interventi per la manutenzione, garantendo allo stesso tempo un alto livello di sicurezza.

Per tali motivi, prima di effettuare la scelta sarà fondamentale tenere presente quali sono le caratteristiche necessarie richieste dal caso specifico così da scegliere, tra la vasta gamma di condizionatori offerti dal mercato, quello più adatto alla singola piattaforma offshore.