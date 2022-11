7 gesti che fanno bene all'ambiente

Tutti noi possiamo fare del bene all'ambiente e, parafrasando i manuali di crescita personale, possiamo dire semplicemente che basta sapere come fare. Devi solamente seguire i consigli che trovi qui di seguito per fare la tua parte nella salvaguardia dell'ambiente.

Questi sono i gesti più semplici da praticare per salvaguardare l'ambiente:



· Usare meno l'auto

· eliminare le dosi monouso

· consumare meno carne

· evitare gli sprechi di cibo

· indirizzarsi su prodotti locali

· risparmiare l'acqua

· ridurre il consumo di energia elettrica



1. Usa meno l'auto

Per contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico si deve lasciare a casa l'auto quando non è strettamente necessaria.

Puoi sempre ricorrere all'utilizzo dei mezzi pubblici, o condividere gli spostamenti in auto con più persone, così come andare in bicicletta, con il monopattino elettrico o a piedi.



2. Elimina le dosi monouso

Il monouso è uno spreco che non possiamo più permetterci. Elimina le bottiglie e le borse di plastica e comincia invece a utilizzare borracce per l'acqua e borse di tela.



3. Consuma meno carne

La produzione industriale di carne a livello mondiale ha un impatto decisamente negativo sull’ambiente. Non è necessario diventare vegetariani o vegani - scelte personali che puoi sempre prendere in considerazione - puoi cominciare a passare a una dieta meno ricca di carne, compensando con un maggiore consumo di alimenti salutari come legumi, frutta e verdura.



4. Evita gli sprechi di cibo

Non acquistare più cibo di quel che ti è necessario. Controlla la data di scadenza degli alimenti che hai in casa. Pianifica la tua dieta alimentare per evitare di sprecare cibo: un consiglio che puoi seguire è quello di fare delle piccole spese quotidiane, così da consumare ciò che hai nel frigo o nella dispensa.



5. Indirizzati su prodotti locali

I prodotti a chilometro zero rappresentano una scelta sostenibile perché abbattono la quantità di emissioni di CO2 dovute al trasporto. Inoltre fanno bene all'economia della tua regione.



6. Usa meno acqua e prediligi quella comunale



L'acqua è un'altra di quelle risorse naturali che non possiamo più sprecare. Con dei semplici piccoli gesti quotidiani, in questo caso, puoi fare davvero molto. Ad esempio, puoi chiudere il rubinetto quando ti lavi i denti o ti insaponi sotto la doccia. Risparmierai molti litri di acqua quotidianamente.

Puoi anche ricorrere a programmi di lavaggio ecologici della lavatrice e della lavastoviglie.

Un'altra soluzione può essere quella di usare un'applicazione per individuare le fontanelle e usare l'acqua pubblica per bere. Contribuirai a ridurre l'inquinamento legato al trasporto e alla produzione di acqua in bottiglia.

7. Riduci il consumo di energia elettrica

In tempi di aumenti delle bollette e di crisi energetica lasciare i propri dispositivi tecnologici in standby a consumare energia elettrica non rappresenta di sicuro una scelta saggia. Se non lo sai le prese multiple dotate d'interruttore consentono di avere un risparmio che può arrivare fino all’11% di elettricità. Devi solamente ricordarti di spegnerle quando non le usi durante il giorno, quando non sei a casa e, ogni notte, prima di metterti a letto.