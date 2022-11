Riviera Trasporti cerca autista d'autobus dotato di Patente D e in possesso di CQC

La Riviera Trasporti ricerca personale dotato di Patente D e in possesso di CQC (carta di qualificazione del conducente). Si tratta di una figura professionale di ‘collaboratore di esercizio’ destinata a diventare, in via definitiva, autista di autobus.

Ogni comunicazione relativa è reperibile sul sito www.rivieratrasporti.it sezione ‘società trasparente’ – ‘bandi di concorso’ – ‘avviso di selezione n. 5/22 collaboratore di esercizio’. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 giovedì 24 novembre 2022. Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione sono indicati all'art. 2 dell'avviso di selezione.