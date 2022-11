I fiori della provincia di Imperia tra i protagonisti dell'IFIT in Olanda, Piana "Focus su nuovo marketing"

I fiori della Liguria e della provincia di Imperia sono all’IFTF in Olanda, una vetrina internazionale in presenza dalla valenza consolidata, quest’anno ancora più ricca con circa 300 espositori di 25 differenti nazionalità e visitatori registrati provenienti da 115 Paesi.

Regione Liguria promuove la sua produzione aderendo tramite uno stand coorganizzato col Distretto Florovivaistico della Liguria e l’Associazione Nazionale Commercianti ed Esportatori di Fiori (ANCEF), con la partecipazione di Diemme Fiori, Promoflor ed Elemflora. "Ci focalizzeremo sulle nuove leve di marketing e sulla promozione dei nostri prodotti per rafforzare la presenza internazionale delle nostre aziende. - spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana - Ricordo che la PLV (produzione lorda vendibile) annuale florovivaistica imperiese è pari a circa 200 milioni di euro, destinata per oltre l’80 % all’export. Le destinazioni maggiormente fidelizzate ai nostri prodotti sono la Germania, la Francia, il Regno Unito, la Scandinavia e i Paesi Bassi. Oltre al mercato europeo, sono in crescita il mercato nordamericano e dell’estremo Oriente”.

“La produzione sanremese – spiega Luca De Michelis, presidente del Distretto Florovivaistico della Liguria – è storicamente invernale-primaverile e ha tra i suoi prodotti di punta ranuncolo, anemone, fronde verdi, mimosa, ginestra e diverse centinaia di altri prodotti, destinati alla gamma alta dei fioristi e degli allestitori. Segno più anche per le nuove gamme di prodotto quali le fronde sbiancate, stabilizzate e il fiore secco”.