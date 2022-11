Tiro con l'arco: ottimi risultati per gli Arcieri San Bartolomeo al 'Trofeo Alpi Marittime' di Peveragno

Gli arcieri gialloblù di San Bartolomeo al Mare hanno partecipato in 6 al ‘Trofeo Alpi Marittime’ di Peveragno (Cuneo), gara di tiro con l’arco 18 metri indoor.

Nella divisione olimpica ragazzi maschile 5° posto per Alessio Cioria mentre, nella divisione arco nudo senior femminile 2° posto per Lucia Lenzi. Tra i master vittoria per Cesare Prette, 4° posto per Maurizio Gabrielli, 6° per Giuseppe Capalbo e 8° posto per Davide Piana.

La squadra master maschile arco nudo si aggiudica la vittoria. Prossimo impegno per gli arcieri gialloblù il prossimo 19 e 20 novembre a Ventimiglia.