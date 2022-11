Trascinati dalla grinta di capitan Gazzera il Grafiche Amadeo vince e convince in quel di Finale. Infatti i ragazzi del Grafiche Amadeo rvs Sanremo, con un buon gioco di squadra, hanno superato il Volley Finale vincendo il primo set 21 a 25 e perdendo il secondo 25 a 23. Nel terzo set, molto intenso, vittoria per 26 a 24 e quindi il Grafiche si è imposto per 25 a 20 nel quarto set.

Con questa vittoria il Grafiche Amadeo rimane primo a 6 punti insieme al Lavagna e Carcare.