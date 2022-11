Pallavolo: Imperia Volley quasi perfetta nel weekend, quattro vittorie e una sconfitta

Sfiorata una fantastica cinquina dall’Imperia Volley nelle gare del fine settimana.

Campionato Regionale DF/A 4a Giornata

IMPERIA VOLLEY-CORRADINI HOME 3-0 (25/21-25/16-25/9)

E’ l’Imperia Volley ad aggiudicarsi il primo dei due derby che in questa stagione riserva il calendario di Serie D. Sicuramente favorita, vista l’attuale situazione di classifica tra le due formazioni, a favore delle imperiesi, la squadra del capoluogo, consapevole che come in tutti i derby, i pronostici perdono un po’ di significato, ha subito imposto il proprio gioco portando in porto un netto 3/0. Prossimo turno domenica 13/11 ad Arenzano contro il Volare Volley, formazione che nelle prime quattro giornate ha collezionato una vittoria e tre sconfitte.

Campionato Regionale D/M 2a Giornata

TRESTELLEVILL VOLLEY-IMPERIA VOLLEY 1-3 (22/25-25/18-23/25-27/29)

Dopo la vittoria, al tie break all’esordio, si riconferma la formazione maschile dell’Imperia Volley che va ad espugnare il difficile campo dell’esperta compagine levantina del Tre Stelle Villaggio Volley al termine di un 4° set vietato ai deboli di cuore (29/27). Prossimo turno in casa sabato 13/11 alle 21.00 al Palazzetto dello Sport contro l’Admo Volley Lavagna Volley formazione che guida, in coabitazione con Albisola, la classifica provvisoria del campionato.

Campionato Territoriale U18F/B 3a Giornata

NOVA VOLLEY-IMPERIA VOLLEY 0-3 (7/25-9/25-12/25)

Sono sufficienti 52 minuti ad Alice Piccione e compagne per incasellare la terza vittoria in altrettante gare. I parziali di ogni set, chiusi rispettivamente a 7, 9 e 12 sono lo specchio e la puntuale fotografia della grossa differenza di valori tecnico-tattici esistenti tra le due formazioni.

Campionato Territoriale U17 M 1a Giornata

IMPERIA UNIONE-IMPERIA VOLLEY 0-3 (21/25-15/25-23/25)

Esordio positivo per la Under 17 Maschile guidata dalla panchina da Roberto Gugliotta e Guido Lizza. Al Mercato dei Fiori di Bussana gli imperiesi si impongono con un netto 3/0 con i pari età della Unione Maschile Sanremo.

Campionato Territoriale U14F 1a Giornata

IMPERIA VOLLEY-ALBENGAVOLLEY BLU 0-3 (8/25-10/25-15/25)

Patiscono oltremisura l’emozione dell’esordio le ragazze di Mario Ozenda che partecipano a questo campionato con una formazione tutta sotto leva.