Pallamano, campionato italiano under 17 maschile: l'Abc Bordighera supera il Ferrarin (Foto)

Al Palazzetto dello Sport di Bordighera, ieri mattina, è andata in scena la seconda giornata del campionato italiano under 17 maschile di pallamano. I ragazzi dell’Abc Bordighera sono scesi in campo per affrontare il Ferrarin, proveniente da San Donato Milanese, che hanno sconfitto con un risultato finale di 29-23.

“Sin dai primi minuti di gioco si è capito che sarebbe stata una partita molto veloce, fisica e tecnicamente impostata dal Ferrarin. Il tabellone infatti ha segnato subito il vantaggio a favore degli ospiti ma i ragazzi dell’Abc non hanno perso la testa, hanno riorganizzato le idee e messo il cuore per onorare i tanti sacrifici fatti in allenamento" - fa sapere l’Abc Bordighera - “Il primo tempo è risultato abbastanza ‘bloccato’, prevalso più dal gioco delle difese che dall’attacco. Man mano che l’orologio scorreva l’Abc è riuscito in più occasioni a sorprendere l’avversario e ha finito il primo tempo in vantaggio di 2 punti, il tabellone segnava 10 Abc – 8 Ferrarin. Subito dopo la ripresa del 2° tempo il vantaggio della squadra casalinga è aumentato di punto in punto fino al risultato finale di 29-23".

"Il Ferrarin si è dimostrata una squadra compatta, tecnica e ben organizzata. L’Abc grazie alla forza del gruppo e al guizzo di alcuni singoli è riuscita a portare a casa una bella vittoria con la consapevolezza di essere ancora una squadra in fase di costruzione ma con atleti orgogliosi, con tanto cuore e voglia di onorare la loro società” - commenta l’Abc Bordighera alla fine della partita - "In attesa di giocare la terza partita di campionato italiano i ragazzi dell'Abc non potranno riposare, anzi dovranno subito concentrare forze ed energie per l’imminente inizio del campionato francese che vede impegnati oltre ai ragazzi under 17 anche i ragazzi dell'Abc under 13 e under 11, già dal prossimo fine settimana. Come sempre ringraziamo i nostri supporters che ci seguono sugli spalti e tutti i nostri sponsor, come IR Service”.

