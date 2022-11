Pallacanestro: sconfitta sulla sirena per un ottimo Bvc Sanremo sul parquet della capolista Alassio

New Basket Ponente Alassio-Bvc Sanremo 77-74 (13-22, 19-17, 21-24, 24-11)

New Basket Alassio: Robaldo, Manfredi, Auricchio 1, Mola 11, Arienti 3, Giribaldi 1, Arrighetti 20, Noumeri 11, Varaldo, Magaletti 11, Marengo, Revetria 19. Coach: Accinelli.

Bvc Sanremo: Tavanti 13, Markishiq 19, Gallo, Ingenito 10, Genovese 9, De Febis 9, Gastaud 4, Dalla Rosa 3, Tacconi 7. Coach: Alessandro Deda.

Un ottimo Bvc Sanremo, privo dell’infortunato Alessandro Deda e presente solo come allenatore, ha visto sfumare la prima vittoria stagionale nei minuti finali sul parquet della capolista New Basket Alassio, complici un fallo antisportivo e alcune dubbie decisioni arbitrali.

Questo il commento del coach sanremese Alessandro Deda: “Un vero peccato per il risultato. Abbiamo praticamente sempre condotto nel punteggio, prima delle concitate fasi finali, che non voglio commentare. Dal punto di vista tecnico dobbiamo ancora migliorare su certi aspetti e lavoreremo su questo. In ogni caso faccio i complimenti a tutti i ragazzi, che hanno disputato una grandissima prova”.