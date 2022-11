Imperia calcio, Mister Lupo a rischio: in caso di esonero, Bocchi e Bencardino in pole. La gradinata invoca Marco Del Gratta

Una squadra spremuta, come le olive protagoniste in città in questi giorni. L’Imperia delle ultime due uscite è apparsa senza idee e soprattutto senza mordente. “Manca l’attaccamento alla maglia” afferma il presidente Fabrizio Gramondo: difficile dargli torto. Se perfino capitan Giglio sembra vagare per il campo senza un obiettivo e senza grinta, è davvero il segnale che qualcosa non va.

Il primo a finire sul banco degli imputati è l’allenatore Alessandro Lupo. In queste ore, i dirigenti starebbero valutando un avvicendamento in panchina ma, come spesso accaduto, non è semplice mettere insieme tanti pareri. Secondo quanto raccolto, Gramondo e lo sponsor Marcella Golizio prenderebbero tempo rinnovando la fiducia al tecnico mentre il dirigente Fabio Ramoino e il finanziatore Marco Del Gratta vorrebbero mandare un segnale forte all’ambiente magari con un cambiamento. Perché il sogno della promozione diretta si è allontanato, ben 13 i punti dall’Albenga capolista, ma non è svanito.

Tutte idee da raccogliere, nella riunione attesa nei prossimi giorni e da pesare con attenzione, dato che l’esperienza dello scorso anno ha portato in dote quattro tecnici e una retrocessione clamorosa. Mentre la Gradinata ieri non ha usato giri di parole. Sintetizzando i cori, il concetto espresso è: Lupo out, Alfredo Bencardino in. In caso di esonero, un altro nome caldo circolato in tribuna è quello di Gianluca ‘Giambo’ Bocchi, bandiera neroazzurra, come ‘Ruspa’ Bencardino.

Soprattutto lascia pensare la frase del presidente:” Non lo nego: questa è una situazione che ci preoccupa. Mentre altre occasioni potevano essere un semplice passaggio a vuoto.” Difficile fantasticare su grandi colpi di mercato, anche perché il budget già impegnato è molto importante, si parla di circa 300mila Euro. Gli errori sono stati commessi nella costruzione della rosa: molto lontana dalla filosofia calcistica dell’allenatore che, in carriera, ha mostrato spesso squadre battagliere e di carattere. Differenti da quella attuale che ama maggiormente il fioretto della sciabola. Non è un caso se, sfiduciato dalla mancanza di grinta, Lupo ha tolto tre dei nomi cardini del proprio attacco come Melandri, Cernaz e Polisena. Sostituiti dai giovanissimi Jebbar, Ardissone e Cassini alla ricerca del pari.

Nella riunione saranno presenti anche gli sponsor Marco Del Gratta e Marcella Golizio. A domanda diretta, Fabrizio Gramondo ha risposto:” Non sono cambiati i piani rispetto ad inizio anno” ma le numerose assenze in tribuna hanno destato più di un sospetto a proposito dei rapporti non idilliaci all’interno del board. La Gradinata, tra i suoi cori, ha scandito a chiare lettere il nome “Marco Del Gratta”: i tifosi auspicano il rientro al ‘Ciccione’ e maggiore peso nelle scelte societarie, probabilmente ‘spaventati’ dal suo ingresso al Sestri Levante come sponsor. L’ex patron della Sanremese, ai nostri microfoni, aveva detto:” Rimango ad Imperia, almeno fino a fine stagione ” e qualche scettico dalla tribuna ha aggiunto:” Sì d’accordo ma poi ?!”. Citando il ‘Califfo’ inconsapevolmente.