Calcio, tanti impegni nel fine settimana per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Altro fine settimana ricco di impegni per la Polisportiva Vallecrosia Academy. Sabato mattina, i Primi Calci 2015, accompagnati dai mister Giovanni Tuttoilmondo e Vincenzo Colli, sono stati impegnati sul campo dell’Oneglia. Durante la partita, valida per il girone A della loro leva, i giovani calciatori biancorossi hanno ottenuti ottimi risultati.

I Pulcini 2012, invece, sono stati impegnati in due gare: nella prima, in trasferta contro l’Ospedaletti, i ragazzi guidati da mister Davide Pagliuca hanno ben figurato; nella seconda, in casa contro il Taggia, i biancorossi, seguiti dal mister Angelo Alletto si sono impegnati molto.

Nel pomeriggio di sabato, invece, sul campo in erba dello Zaccari a Camporosso, hanno giocato gli Esordienti leva 2010, guidati dal mister Daniele Ventura, che hanno fronteggiato i pari leva dell’Ospedaletti. "È stata una gara molto combattuta e ben giocata da entrambe le compagini" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy. Successivamente è stato il turno degli Esordienti 2011, seguiti da mister Antonio Cervo. "I ragazzi hanno ottenuto una buona prestazione generale” - dice la Polisportiva.

Trasferta per i Primi Calci 2014, accompagnati dal mister Angelo Bucceri. “I ragazzi, che hanno affrontato i pari leva del Camporosso, sono stati protagonisti di una gara molto vivace” - sottolinea la società biancorossa. A conclusione della giornata, sul campo sintetico dello Zaccari sono scesi i Pulcini 2013, guidati dai mister Francesco Lapa e Diego Giunta, che hanno gareggiato contro i pari leva del Taggia. “Sono andati molto bene tutti i ragazzi biancorossi” - commenta il Vallecrosia Academy - “Grande è la soddisfazione espressa dai mister”.

Domenica, invece, è stata la volta dei Primi Calci 2015 che, sul sintetico di casa, hanno ospitato i pari leva del Golfo Dianese. “Molto divertimento ed entusiasmo da parte di tutti i ragazzi” - afferma la Polisportiva Vallecrosia Academy. Sul campo in erba dello Zaccari a Camporosso, sempre alla mattina, si è svolta, invece, la gara tra Vallecrosia Academy e Caramagna. Hanno giocato gli Esordienti misti leva 2010 e 2011. "Bel gioco e buone prestazioni da parte di tutti i ragazzi” - conclude la Polisportiva.